Эксперт рассказала, как сэкономить на оплате услуг ЖКХ

В России с октября действуют новые правила оплаты ЖКХ. Теперь управляющие компании могут перекладывать расходы за повреждение общедомового имущества непосредственно на виновных собственников. Ранее же дополнительные траты фактически затрагивали всех владельцев квартир. Рассказываем подробности и выясняем, за счет чего получится сократить расходы на коммунальные услуги.



Вандал заплатит?

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

С 1 октября оплачивать ремонт общедомового имущества в случае его порчи будет лично нарушитель. Об этом рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева. Раньше такие расходы ложились на управляющую компанию (УК), то есть фактически на всех жильцов, поскольку они каждый месяц оплачивают ремонт и содержание общей площади.

Однако вступившие в силу изменения в Гражданский кодекс должны решить эту проблему. Теперь именно провинившийся собственник обязан заплатить за намеренное засорение мусоропровода, вандализм, поломку кнопок в лифте, загрязнения потолка, стен и пола в подъезде, пояснила эксперт.





Наталья Казанцева доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана.

Разыскивать нарушителей планируют при помощи записей с видеокамер, а также опрашивая очевидцев. Практика покажет, насколько этот метод будет эффективным, считает эксперт.

"При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права", – заключила Казанцева.



Ненужные расходы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Принятые меры вряд ли помогут существенно сэкономить на оплате "коммуналки". Об этом Москве 24 заявила исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. По ее мнению, найти виновника порчи имущества будет сложно, поэтому ремонт все равно отобразится в ежемесячных квитанциях жильцов.

"Презумпцию невиновности никто не отменял. Попробуй докажи, что конкретный человек, например, сжег кнопки в лифте. Для этого должны быть установлены камеры, а их нет в 70–80% жилого фонда. Ведь они устанавливаются за деньги собственников и по решению общего собрания", – говорит Москвина.

По ее словам, чтобы реально экономить на оплате ЖКХ, гораздо важнее научиться правильно вести хозяйство. В частности, нужно вовремя сдавать показания счетчиков. Если этого не делать, оплата будет рассчитываться по нормативу – а это намного дороже.





Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Если отопление в многоэтажке считается не по персональным счетчикам в квартире, а по общедомовому прибору исходя из метража недвижимости, старший по дому или председатель совета должны участвовать в процедуре снятия показаний вместе с ресурсоснабжающей организацией. Сверять данные необходимо, чтобы не было возможности "нарисовать" придуманные цифры.

Также рекомендуется поддерживать тепловой контур квартиры. Нужно проверить, не дует ли из щелей в окнах и под входной дверью. При необходимости следует заделать прорехи или проложить уплотнитель. Кроме того, зимой нельзя надолго открывать в подъезде окна. Эти меры помогут платить меньше не только за отопление, но и за электричество, так как тогда не придется лишний раз использовать обогреватели, обратила внимание Москвина.

Для экономии энергии можно отставить холодильник от батареи – тогда прибору будет проще охлаждаться. Также нужно выключать из розеток зарядные устройства и бытовые приборы. Световые индикаторы на них тоже потребляют электричество, что в долгосрочной перспективе приводит к необязательным расходам.

"В Германии посчитали и чуть с ума не сошли. По результатам одного из исследований вышло, что работа светового индикатора на выключенном телевизоре обходится немцу в 30 евро в год", – подчеркнула Москвина.

В качестве решения проблемы эксперт предложила сделать электрощит с тумблером, который будет отключать в помещении все электричество, за исключением холодильника. Также Москвина посоветовала лишний раз не кипятить полный электрический чайник. По ее словам, лучше нагревать нужный на данный момент объем воды и выключать прибор сразу после появления первых пузырьков.

Чтобы меньше платить за воду, нужно проверить сантехнику на протечки.





Вера Москвина исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Неплотно закрытый кран может "накапать" на внушительную сумму. Если вместо капли воды струйка – это уже катастрофа. Все что нужно для решения проблемы – пригласить слесаря и поменять уплотнители.

Перекрывать воду при отъезде – тоже разумная идея. И не только для экономии, а ради безопасности. В случае ЧП может сорвать кран, что в свою очередь приведет к затоплению соседей. Также для избежания подобных случаев Москвина посоветовала установить специальные датчики протечек. Они способны автоматически перекрыть воду по всей квартире.



Степан Жирнов