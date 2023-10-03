Погода в доме: что нужно знать об отопительном сезоне – 2023 в Москве

В столице с 3 октября начали включать отопление. Сперва тепло появится в социальных учреждениях, в частности школах, детских садах и больницах. Затем батареи заработают в жилых домах и офисных зданиях. Рассказываем подробности, а также что делать, если в помещении недостаточно высокая температура.



Поэтапное включение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Со вторника, 3 октября, столичные коммунальщики начали переводить системы теплоснабжения на зимний режим работы из-за понижения среднесуточной температуры и предстоящего похолодания в городе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.





Петр Бирюков заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Первыми тепло получают социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начинаем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности.

Он подчеркнул, что подача тепла произойдет не сразу, а постепенно. На это у коммунальных служб есть пять дней.

"Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду было подготовлено более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч многоквартирных домов", – добавил Бирюков.

Этой осенью отопительный сезон в столице стартовал значительно позже обычного из-за аномально теплой погоды. Годом ранее батареи стали включать по заявкам в соцучреждениях в первой десятидневке сентября, а с 18-го числа тепло начали подавать в жилые дома.



Если теплее не стало

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Если прошло более пяти дней с начала отопительного сезона, а в квартире до сих пор холодные батареи, необходимо позвонить на горячую линию по вопросам включения отопления 8 (800) 100-23-29 или по телефону МОЭК для потребителей +7 (495) 539-59-59. Также можно воспользоваться онлайн-ресурсами. Например, оставить заявку через сервис "Вызов мастера" на mos.ru или через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

Если во время отопительного сезона кажется, что в доме недостаточно тепло, для начала нужно измерить температуру в помещении. По стандартам в квартире она должна быть не ниже 18 градусов. В угловых комнатах – 20 градусов.

Для получения точных результатов необходимо плотно закрыть все окна и двери. Производить замер надо в центре самой большой комнаты – на пересечении диагоналей из ее углов. Важно, чтобы термометр был в метре от пола. Также нужно удостовериться, что расстояние от отопительного прибора и наружной стены не менее полметра.

Если температура ниже нормы, то следует повторить те же шаги, что и в случае, если тепло не дали. В частности, набрать на горячую линию по вопросам включения отопления или в МОЭК. Также можно воспользоваться онлайн-ресурсами.

Кроме того, этот вопрос решается через управляющую компанию. Телефонный номер своей УК можно узнать на портале "Дома Москвы". Еще один вариант – обратиться в Мосжилинспекцию по почте mgi@mos.ru, через электронную приемную на сайте mos.ru либо прийти лично по адресу проспект Мира, дом 19, в часы работы организации.

