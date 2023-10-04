Доцент Казанцева предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

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Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала, как не переплачивать по новым правилам оплаты ЖКХ, которые вступили в силу с начала октября. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Эксперт напомнила, что собственники каждый месяц оплачивают содержание и ремонт общей площади, что входит в коммунальные платежи, а к дополнительным расходам могут привести недобросовестные действия отдельных жильцов.

Казанцева рассказала, что согласно новым правилам, в случае, если из-за кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их должен будет нарушитель, а не управляющая компания. Виновников будут разыскивать с помощью камер видеонаблюдения и опроса свидетелей.

"При этом нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права", – уточняет Казанцева.

Ранее Минэкономразвития приняло решение ограничить максимальный рост тарифов ЖКХ до 9,8% в 2024 году. По данным ведомства, в июле следующего года средняя ежемесячная сумма для семьи из трех человек вырастет на 500–550 рублей. Индексация на 9,8% станет предельным уровнем роста тарифов.

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