Юристы рассказали, как вернуть переплату за отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве уже начали включать отопление, однако в некоторых регионах еще сохраняется теплая погода, из-за этого некоторые жильцы беспокоятся о переплате. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации. Об этом сообщает Life.ru.

Юрист Юрий Буравский сперва посоветовал отследить температуру в квартире: если она выше допустимых значений, тогда можно обратиться в управляющую компанию и попросить отключить отопление по закону о температурном режиме в домах и требованию к отопительным системам.

Если же, по словам Буравского, жильцы заметили переплату за отопление, то можно потребовать у управляющей компании пересмотреть условия оплаты.

"Если в вашем доме не начали подключать отопление, но по погоде уже стоит его включить, обратитесь к управляющей компании и узнайте, когда это будет сделано", – отметил юрист.

Юрист Светлана Петрикова напомнила, что по ГОСТ нормальной температурой в домах в холодное время считается 20–22 градуса, но допускается также 18–24 градуса.

"Если она выше, можно обращаться в УК и требовать перерасчета. Для этого необходимо сообщить им в письменном виде о проблеме. УК должна прислать представителя, который зафиксирует температуру в помещении и составит акт", – рассказала она.

Петрикова добавила, что измерить температуру нужно на высоте не менее одного метра от пола в центре комнаты. Если она выше нормы, то можно требовать перерасчета с момента составления акта и до момента устранения проблемы.

При этом юрист предупредила: если в управляющей компании прислали отказ от перерасчета, тогда с актом можно обратиться в Жилищную инспекцию и Роспотребнадзор.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что отопление начали включать в зданиях Москвы с 3 октября из-за понижения среднесуточной температуры воздуха. Он уточнил, что в первую очередь подача тепла возобновится в соцучреждениях. Параллельно отопление будут включать в жилых домах и офисах, а в последнюю очередь – в коммерческих зданиях и промышленных предприятиях.

В Москве начали включать отопление