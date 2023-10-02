Отопление начнут включать в Москве 3 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Отопление начнут включать в зданиях Москвы с 3 октября из-за понижения среднесуточной температуры воздуха. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и предстоящим похолоданием завтра начинаем перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы", – сказал вице-мэр.

Он уточнил, что в первую очередь подача тепла возобновится в соцучреждениях, в том числе школах, детских садах, поликлиниках и больницах. Параллельно отопление будут включать в жилых домах и офисах, а в последнюю очередь – в коммерческих зданиях и промышленных предприятиях.

Бирюков напомнил, что в прошлом году отопление в Москве включили в сентябре. В этом году теплоснабжение возобновляют позже благодаря теплой погоде в начале осени.

Заммэра уточнил, что процесс возобновления подачи тепла в здания займет пять дней. К настоящему времени все системы готовы к включению отопления: к 1 сентября в городе к новому осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, почти половина из которых – жилые дома.

Ранее синоптик Александр Ильин не исключил, что первый снег может выпасть в столичном регионе уже в октябре. По его словам, к 7 октября дневная температура воздуха в Москве может опуститься до 4–9 градусов, а ночная – до 0–5 градусов.



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