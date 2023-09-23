Главу о репрессированных народах изменят в учебниках истории РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Главу о репрессированных народах изменят в новом учебники истории России для 10–11-х классов. Об этом председатель парламента Чечни Магомед Даудов сообщил в своем телеграм-канале.

"Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника", – уточнил он.

Речь идет о главе, где говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами чеченцев, карачаевцев, калмыков, балкарцев, ингушей и крымских татар власти СССР в 1943–1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов и подвергнуть их насильственному переселению в восточные регионы.

По информации Даудова, обновленный учебник вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных народов. Лидер Чечни Рамазн Кадыров, в свою очередь, поручил ему "разобраться в столь важном вопросе".

Уточняется, что автор учебника Владимир Мединский признал, что глава была взята из предыдущих изданий без изменений, и сообщил о готовности привести ее в порядок.

Даудов назвал вопрос с учебником истории решенным и отметил, что "справедливость восстановлена".

Новое пособие по истории для 11-х классов с разделом про спецоперацию на Украине поставили во все российские школы к 1 сентября.

Помимо этого, в России уже началась работа над созданием новых единых учебников по истории для учеников 5–9-х классов.

Новый учебник истории для 11 класса поставят в российские школы до 1 сентября