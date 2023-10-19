Инфекционист объяснил тройную эпидемию вирусов зимним сезоном

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Ничего необычного в тройной эпидемии вирусов нет – рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 происходит ежегодно, рассказала РИА Новости замдиректора по клинико-аналитической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Дело в том, что вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус и COVID-19 являются так называемыми зимними вирусами", – напомнила врач.

Рост заболеваемости ОРВИ происходит ежегодно осенью, коронавирусы активизируются с ноября по апрель, а грипп приходит в октябре – ноябре и феврале – марте, указала она.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней взрослых и эпидемиологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Елена Эсауленко предупредила, что в этом сезоне ожидается тройная эпидемия сезонных вирусов, гриппа и COVID-19.

С этим не согласен завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров. Он заявил, что тройную эпидемию в России ничего не предвещает, а подъем заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом бывает в стране каждый год.

Такое же мнение высказал в беседе с Москвой 24 иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он назвал тридемию "преувеличенной историей". Однако, по словам эксперта, для некоторых людей сезонные вирусы все же могут представлять опасность.

Вирусологи заявили, что в России ожидается тройная эпидемия вирусов