Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 августа, 12:45

Общество

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости вирусными инфекциями

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости вирусными инфекциями

"Атмосфера": 25 градусов ожидается в Москве вечером 29 августа

Штабы "Москва помогает" продолжают сбор гуманитарной помощи для жителей Курска

В Москве наступил новый период сезонной аллергии

Новости часа: Собянин наградил 13 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава"

Собянин вручил почетный знак "Родительская слава" 13 многодетным семьям

Движение в Трехпрудном переулке ограничат с 2 сентября по 26 октября

Температура воздуха 29 августа в Москве составит 28 градусов

Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает многодетные семьи

"Утро": москвичам рассказали о погоде 29 августа

Роспотребнадзор предупредил о растущей заболеваемости. Вирусы, несмотря на аномальную жару в столице, активизировались раньше ожидаемого. Москвичи болеют COVID-19 и ОРВИ. Кроме того, по России есть случаи парагриппа.

Как изменится ситуация с началом осени и учебного года? Какие существуют меры профилактики? На эти и другие вопросы ответил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика