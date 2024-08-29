Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости вирусными инфекциями

Роспотребнадзор предупредил о растущей заболеваемости. Вирусы, несмотря на аномальную жару в столице, активизировались раньше ожидаемого. Москвичи болеют COVID-19 и ОРВИ. Кроме того, по России есть случаи парагриппа.

Как изменится ситуация с началом осени и учебного года? Какие существуют меры профилактики? На эти и другие вопросы ответил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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