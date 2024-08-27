Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 33,3% за неделю

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Заболеваемость COVID-19 выросла в России на 33,3% по итогам прошедшей недели. Уровень распространения инфекции повысился в 75 регионах страны, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

При этом количество пациентов, которым потребовалось лечь в больницы, увеличилось на 37,9%. Так, рост числа госпитализаций был зафиксирован в 51 субъекте страны.

Выздороветь за неделю смог 12 981 человек. Данный показатель на 22,9% превышает тот, что был зарегистрирован неделей ранее.

Вместе с тем за это время погибли 17 зараженных инфекцией.

Ранее Роспотребнадзор связал подъем заболеваемости COVID-19 в России с сезонностью. При этом, по словам представителей ведомства, ситуация с вирусом остается стабильной. Подобные всплески, как правило, объясняются изменениями в погоде и повышенной активностью людей, уточнили эксперты.

