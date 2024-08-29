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29 августа, 10:45

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Сергей Собянин рассказал, как Москва поддерживает многодетные семьи

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13 многодетных семей из Москвы наградили в этом году почетным знаком "Родительская слава". Сергей Собянин в своем телеграм-канале отметил родителей, которые взяли на себя огромную ответственность достойно воспитать пятерых и более детей. Всего с момента учреждения знака "Родительская слава города Москвы" им наградили 357 семей.

Одному из родителей выплачивают единовременное денежное поощрение в размере 275 тысяч рублей. Также многодетные семьи Москвы получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, покупку школьной формы и других товаров. Кроме того, родители и дети до 18 лет могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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