Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла за неделю на 20%

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Заболеваемость COVID-19 выросла в РФ на 20% за неделю, следует из данных Оперштаба.

"Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,73. Увеличение заболеваемости отмечено в 67 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране", – уточняется в публикации.

За указанный период справились с коронавирусом 17 503 гражданина – на 34,8% больше, чем на предшествующей неделе. Скончались от заболевания 28 пациентов.

В больницу с COVID-19 положили 2 959 человек – количество увеличилось на 52,3%. Рост госпитализаций зафиксировали в 45 регионах, при этом в 14 субъектах более чем в среднем по РФ.

Роспотребнадзор связал подъем заболеваемости COVID-19 в России с сезонностью. При этом, по словам представителей ведомства, ситуация с вирусом остается стабильной. Подобные всплески, как правило, объясняются изменениями в погоде и повышенной активностью людей, уточнили эксперты.

В мире существует опасность возобновления пандемии коронавируса, считает вирусолог Александр Чепурнов. По его словам, ситуацию осложняет существование лабораторных и природных резервуаров, где сохранены исходные формы COVID-19 .

