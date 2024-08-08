Женщина умерла от нового штамма коронавируса на Украине

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Женщина умерла от нового штамма коронавируса FLiRT в Ивано-Франковской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на главу областного центра контроля и профилактики болезней Руслана Савчука.

Смерть 80-летней женщины стала первым летальным случаем заражения этим вариантом вируса.

Состояние пациентки резко ухудшилось через несколько дней после госпитализации в терапевтическое отделение. В ее крови обнаружили субвариант FLiRT.

При этом у пожилой женщины был ряд хронических недугов, в том числе сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца.

FLiRT был выявлен в России в мае. Однако в Роспотребнадзоре отметили, что он не представляет большой опасности.

Глава ведомства Анна Попова уточнила, что симптомы заражения новым вариантом похожи на кишечную инфекцию. По ее мнению, новый штамм не будет последним, поскольку вирус быстро меняется.

