Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве выросла за неделю

Фото: depositphotos/ia__64

За третью неделю 2025 года в столице выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, заявило управление Роспотребнадзора на сайте.

"С 13 по 19 января 2025 года в городе Москве эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ соответствует эпидемическому сезону", – отметило ведомство.

По словам специалистов, рост незначительный. Однако всплеск острых респираторных вирусных инфекций вызван респираторными вирусами негриппозной природы, среди которых преобладают риновирусы (20,3%) и сезонные коронавирусы (18,8%).

Между тем показатели заболеваемости ОРВИ в России выросли на 29,1% за минувшую неделю. При этом число госпитализаций увеличилось на 30% в 27 субъектах. Кроме того, в стране зафиксировали 9,6 тысячи случаев коронавирусной инфекции – на 2,8% больше, чем на предшествующей неделе.