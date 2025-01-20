Свиной грипп добрался до Москвы. Заболевание может протекать тяжело у людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов – высокая температура, головная боль и озноб. Отличить его от других штаммов, включая COVID-19, бывает трудно. Однако, специалисты уверены, что паниковать не стоит.

По словам заместителя директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Александра Горелова, вакцинация – ключевой фактор для предотвращения серьезных вспышек. В этом году более 82 миллионов россиян уже получили прививку от гриппа, что снижает вероятность масштабного подъема заболеваемости.

Тем не менее, в некоторых регионах число больных свиным гриппом растет. За последний месяц зарегистрировано пять смертельных случаев в Московской, Новосибирской, Ульяновской, Воронежской областях и Забайкальском крае. Все заболевшие не были привиты.

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