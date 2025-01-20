Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 07:00

Общество

Свиной грипп добрался до Москвы

Свиной грипп добрался до Москвы

"Утро": скорость ветра в Москве составит 6 м/с 20 января

В Госдуме предложили признать нежелательным движение бодипозитива

Врач-дерматолог рассказала, как выбрать зимний крем для рук

209 детей родились в Москве 19 января

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 20 января

3 градуса тепла ожидается в Москве 20 января

Москва предлагает контрактникам выплаты свыше 5 миллионов рублей

Телеграм-каналы "Москва 24" и "Сортировочная" запустили конкурс

Москвичам рассказали, как горнолыжные комплексы продолжают работу при отсутствии снега

Свиной грипп добрался до Москвы. Заболевание может протекать тяжело у людей с ослабленным иммунитетом. Среди основных симптомов – высокая температура, головная боль и озноб. Отличить его от других штаммов, включая COVID-19, бывает трудно. Однако, специалисты уверены, что паниковать не стоит.

По словам заместителя директора по научной работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Александра Горелова, вакцинация – ключевой фактор для предотвращения серьезных вспышек. В этом году более 82 миллионов россиян уже получили прививку от гриппа, что снижает вероятность масштабного подъема заболеваемости.

Тем не менее, в некоторых регионах число больных свиным гриппом растет. За последний месяц зарегистрировано пять смертельных случаев в Московской, Новосибирской, Ульяновской, Воронежской областях и Забайкальском крае. Все заболевшие не были привиты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика