NT News: пилот погиб после падения самолета в реку с крокодилами

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/TheNTNews

В Австралии легкомоторный самолет упал в реку с крокодилами. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету NT News.

Как отмечает издание, самолет врезался в плотину, построенную в деревне Мидл-Пойнт. На борту находились 63-летний пилот и 29-летняя пассажирка, которая не пострадала.

По словам полицейских, самолет упал в водоток, где обитают гребнистые крокодилы. Спасатели вытащили из самолета пассажирку, а затем тело пилота.

Ранее крокодил напал на женщину прямо на глазах у ее дочери в Кении. Инцидент произошел 5 января на берегу озера Виктория. Женщина вместе с дочерью пришла на пляж Копиата, чтобы набрать воды. Однако внезапно крокодил напал на мать девочки и утащил ее в озеро.