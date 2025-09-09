СК возбудил уголовное дело после сообщений о приготовлении яичницы на Вечном огне на Урале

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений, что неизвестные осквернили мемориальный комплекс "Вечный огонь" в Челябинской области, приготовив там яичницу, сообщает пресс-служба ведомства.

О происшествии стало известно после публикации в одном из телеграм-каналов. Неизвестные пожарили яичницу на звезде, в центре которой горит Вечный огонь.

По данным СК, возле комплекса были разбросаны продукты питания и иные предметы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично". Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Подмосковье арестовали уснувшую около Вечного огня женщину. В ее отношении составили протокол об административном правонарушении и заключили под стражу на 12 суток.