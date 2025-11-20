Более 40 педиатров получили почетный статус "Московский врач"

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Почетный статус "Московский врач" получил 41 столичный педиатр, сообщила пресс-служба Депздрава города.

Церемония награждения была приурочена ко Дню педиатра. Все претендующие на почетное звание прошли строгие оценочные процедуры и доказали, что их навыки и знания являются эталоном.

Награды вручала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она указала, что педиатры – первые медики, которых люди встречают в жизни. Кроме того, эта должность требует широкого спектра знаний по всем направлениям медицины.

"Конечно, это требует постоянного обучения, развития, готовности к изменениям. И вы, как показывает практика, с этим успешно справляетесь. Я поздравляю всех педиатров с профессиональным праздником, с радостью сегодня вручаю заслуженные награды", – процитировала пресс-служба Ракову.

Заммэра подчеркнула, что статус "Московский врач" подчеркивает тот факт, что столичные медики являются настоящими профессионалами своего дела.

В свою очередь, в департаменте указали, что в городе уже отремонтированы все поликлиники, а также открываются новые больницы. Например, в этом году работу начал самый современный в России комплекс детской помощи в клинической больнице святого Владимира.

Ранее почетное звание "Московский врач" получили свыше 150 заведующих отделениями медучреждений. Тем, кто претендует на присвоение такого статуса, нужно подтвердить высокий уровень теоретических знаний и практических навыков не только в своей основной специальности, но и смежных областях.

