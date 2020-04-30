Проверить коэффициент "бонус-малус" можно будет в приложении "Помощник ОСАГО"

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Заместитель начальника управления по урегулированию убытков Российского союза автостраховщиков Андрей Маклецов анонсировал обновление приложения "Помощник ОСАГО" в августе 2020 года, передает Агентство "Москва".

Он отметил, что пользователям будет проще войти в сервис. Кроме того, в приложении более удобной станет форма для создания электронного извещения о ДТП. Также Маклецов рассказал об еще одном обновлении, которое планируется запустить в конце 2020 года.

"На конец 2020 года запланировано еще одно обновление, которое предоставит пользователю новые информационные сервисы, в том числе проверку своего коэффициента "бонус-малус", – рассказал Маклецов.

Он отметил, что "Помощником ОСАГО" в настоящий момент пользуется более 200 тысяч человек. В то же время электронное извещение о ДТП оформили лишь свыше 500 человек. 80% документов было создано в Москве и Подмосковье, остальная же часть – в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан.

Маклецов отметил, что в условиях распространения коронавирусной инфекции участники ДТП не контактируют друг с другом, создавая электронные извещения. Таким образом, они обсуждают происшествие и его последствия, не нарушая социальной дистанции.

Ранее стало известно, что оформить ОСАГО во время пандемии коронавируса можно и без диагностических карт. Однако после снятия режима самоизоляции автомобилистам предстоит в течение месяца сдать документы, подтверждающие проведение технического обслуживания.