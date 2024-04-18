Столичных водителей призвали соблюдать скоростной режим из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Центре организации дорожного движения Москвы автомобилистов призвали соблюдать дистанцию на дорогах и скоростной режим из-за дождя и сильного ветра. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В департаменте уточнили, что интенсивное движение сейчас наблюдается по трем направлениям:



на Пятницком шоссе в районе дома 47 в сторону области;

на внутренней стороне ТТК в районе Новорижской эстакады;

на внешней стороне МКАД в районе проспекта Маршала Жукова.

В ведомстве отметили, что в вечерний разъезд локальные затруднения ожидаются на ТТК от Хорошевской эстакады до Рижской эстакады, а также на МКАД в районе Липецкой улицы и в районе Ленинградского шоссе.

"Будьте внимательны, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – заключили в ведомстве.

Ранее москвичей предупредили о грозе и сильном дожде вечером с 18:00 18 апреля до 10:00 19 апреля. МЧС РФ порекомендовали водителям снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать внезапных маневров. Пешеходам посоветовали обходить шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.