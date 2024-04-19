ТАСС: подозреваемого в убийстве москвича из-за парковки доставили в Москву

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Шахина Аббасова, которого подозревают в убийстве москвича из-за парковки, доставили в Москву, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, в столице также уже находятся два его брата.

"Подозреваемых доставили в Москву в сопровождении оперативников", – указал источник.

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал авто на тротуаре, на что указал 24-летний мужчина, сделав замечание. В результате подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. Затем он скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СКР возбудил дело по статье 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений")". По данным следователей, возможным убийцей является гражданин одной из стран СНГ, нелегально находящийся в РФ.

Днем 19 апреля его задержали на территории Ростовской области. До этого его отца, дядю и знакомого также задержали до избрания им меры пресечения.