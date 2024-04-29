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29 апреля, 08:15

В мире

Новости мира: новые протесты против закона об иноагентах прошли в Тбилиси

Новости мира: новые протесты против закона об иноагентах прошли в Тбилиси

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В Тбилиси прошли новые протесты против закона об иноагентах, активисты пошли на штурм здания парламента. Начались столкновения с полицией. Протестующие попытались прорвать заграждения, в ответ полицейские применили слезоточивый газ.

Северная Корея представила новое видение военного камуфляжа. На параде перед Ким Чен Ыном показали парк реактивных систем залпового огня, замаскированных под гражданские грузовики, цементовозы, птицевозки и трактора. Такая техника двойного назначения, как пишут в соцсетях, способна и урожай убрать, и рубежи страны охранять.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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