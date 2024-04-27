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Новости

27 апреля, 11:30

В мире

Новости мира: университет в США отменил выпускную церемонию на фоне протестов студентов

Новости мира: университет в США отменил выпускную церемонию на фоне протестов студентов

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Университет Южной Калифорнии отменил церемонию вручения дипломов из-за протестов, в которых принимают участие студенты и преподаватели. Вступительную речь должен был произносить пропалестинский оратор, пишут западные информационные агентства. Всего из-за акций против действий Израиля в Газе в американских университетах задержали более 400 человек.

На Бали начались сильные дожди. В Индонезии они не прекращаются уже несколько месяцев, но теперь достигли и популярного курорта. Сезон дождей на острове обычно продолжается с декабря по март.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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