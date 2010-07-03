Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

14:27

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

власть политика экономика

Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев

Дмитрий Медведев заявил, что интерес иностранных инвесторов к России не упал после введения санкций. Более того, как он отметил, за последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50 процентов.

"За эти годы, наверное, кто-то из тех, кто в 1994 году начал присутствовать на таких заседаниях, с нашего рынка ушел, каждый в силу своих причин. Но ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти", – сказал Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Совет создан в соответствии с постановлением правительства России от 29 сентября 1994 года №1108 "Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации". Он рассматривает предложения по вопросам, которые возникают у иностранных инвесторов при реализации проектов в России.

Ранее экономисты напомнили об опасности санкций США против российского госдолга для всех стран. Специалисты подчеркнули, что эти меры негативно повлияют прежде всего на экономику США.

В феврале этого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что санкции США против российского госдолга являются для Вашингтона "выстрелом себе в ногу".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика