Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

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Дмитрий Медведев заявил, что интерес иностранных инвесторов к России не упал после введения санкций. Более того, как он отметил, за последние пять лет объем инвестиций увеличился примерно на 50 процентов.

"За эти годы, наверное, кто-то из тех, кто в 1994 году начал присутствовать на таких заседаниях, с нашего рынка ушел, каждый в силу своих причин. Но ослабления интереса к России в целом не произошло. Напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ продолжал расти", – сказал Медведев в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Совет создан в соответствии с постановлением правительства России от 29 сентября 1994 года №1108 "Об активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации". Он рассматривает предложения по вопросам, которые возникают у иностранных инвесторов при реализации проектов в России.

Ранее экономисты напомнили об опасности санкций США против российского госдолга для всех стран. Специалисты подчеркнули, что эти меры негативно повлияют прежде всего на экономику США.

В феврале этого года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что санкции США против российского госдолга являются для Вашингтона "выстрелом себе в ногу".

