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США всегда и во всем стараются сдерживать Россию. Таким образом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал заявление американского сенатора, который призвал ужесточить курс в отношении Москвы.

"США всегда хотят сдерживать Россию. Что касается Украины, Литвы и Латвии, это страны, где официально запрещают русский язык, притом что на нем говорит почти половина населения, это никак нельзя отнести к демократии. В таком случае демократия – это просто фигура речи, волшебное слово", – сказал эксперт в интервью RT.

Ранее сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер заявил, что Вашингтон не должен допустить лидерства России на мировой арене, поэтому необходимо принять жесткие меры для противостояния Москве. Он также указал на то, что Россия не имеет права вмешиваться в демократические процессы на Украине, в Латвии и Литве.

В октябре Владимир Путин признался, что у него нет претензий к Дональду Трампу из-за проблем в отношениях двух стран. В Кремле понимают, что их нормализации мешает внутриполитическая обстановка в США, заверил российский лидер.

