В России могут на три месяца заморозить цены на сахар и масло – СМИ

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В России могут зафиксировать верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло с 1 января до 1 апреля будущего года, сообщает газета "Известия".
По данным двух источников издания, которые участвуют в совещаниях с Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС по вопросу стабилизации цен в стране, речь идет о 95 рублях за литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях – на полке, а также о 36 и 45 рублях за килограмм сахара соответственно.
В материале также уточняется, что некоторые столичные торговые сети снизили цены сразу после совещания, которое состоялось 9 декабря. Тогда Владимир Путин назвал рост цен некоторые продукты недопустимым и задался вопросом, как долго правительство еще будет экспериментировать с пошлинами на масло.
Путин заявил, что рост цен на продукты в РФ связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры допустили сбой в контроле за ростом цен на продукты. Он поручил провести совещание по сдерживанию цен на важные для людей продукты и еженедельно докладывать о ситуации.
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