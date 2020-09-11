Минобороны предложило пересмотреть список запрещенной продукции в части ядов

11 сентября, 20:09
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Министерство обороны РФ разработало проекты указа президента и постановления правительства России о запрете свободного оборота запчастей и комплектующих к средствам защиты от токсичных веществ, с которыми можно было бы совершать диверсии или теракты. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве сослались на утвержденный в 1992 году перечень запрещенной продукции. В нем указаны средства защиты от боевых отравляющих веществ. Решение по их использованию на территории РФ, согласно документам, принимает Минобороны.
По новым указу и постановлению из списка запрещенных предметов предлагается исключить термин "боевые отравляющие вещества". Это решение в ведомстве мотивировали отсутствием в России запасов химического оружия, а также международным запретом на реализацию токсичных химикатов.
Термин может быть заменен на международное наименование – "токсичные химикаты, относящиеся к химическому оружию, и их прекурсоры". В министерстве обороны отдельно отметили, что обновленные детали законодательства позволят обеспечить контроль над оборотом изделий, которые могут быть использованы для противоправных действий.
Ранее США расширили санкции против России. Уточняется, что ограничения коснулись пяти российских научно-исследовательских институтов, которые Вашингтон подозревает в изготовлении химического оружия.
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