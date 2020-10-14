Боевики из ЕС и Северной Африки погибли при подготовке провокации с химоружием в Сирии

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Четыре боевика, среди которых были граждане стран Европы и Северной Африки, погибли во время подготовки провокации в Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Он отметил, что 11 октября произошел взрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами. Инцидент случился в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан, расположенный в 13 километрах от города Идлиб.
"На месте взрыва от удушья погибли четыре боевика, среди которых граждане стран Европы и Северной Африки", – заявил Гринкевич.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска проведут новую военную операцию в Сирии, если обещания по поводу курдских формирований на севере страны не будут выполнены.