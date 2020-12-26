Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Лондона о "вызывающем поведении России".
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес сообщал, что увеличение активности РФ в британских водах и небе "вызывают беспокойство". Он также отмечал, что наладить отношения Великобритании и "российского народа" будет нелегко из-за того, что РФ якобы "применила нервно-паралитическое вещество на улицах Англии".
В ответ Захарова заявила, что власти Великобритании вновь апеллируют не подтвержденными обвинениями для оказания давления на Россию.
"Конечная цель очевидна: оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании в частности", – передает слова Захаровой сайт МИД России.
Представитель ведомства отметила, что РФ выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химоружия в полном объеме. Это было сделано под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Захарова также подчеркнула, что власти РФ удивлены словами о якобы "вызывающем поведении России". В этой связи представитель МИД напомнила, что НАТО нарушила свое обещание не продвигаться на Восток.
"Военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе. <...> Мы вынуждены реагировать, с тем чтобы компенсировать возникающие угрозы безопасности страны", – пояснила Захарова.
На сайте МИД добавляется, что мнение министра Британии подтверждает нежелание властей Лондона обсуждать накопившиеся проблемы в формате диалога.
Ранее Захарова назвала главные для нее слова в 2020 году. Ими стали "вызов", "вывоз", "воля" и "любовь".
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