Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главные для нее слова в 2020 году. Ими стали "вызов", "вывоз", "воля" и "любовь", сообщает ТАСС.

"Так, масштабная кампания по возвращению россиян на родину в условиях повсеместных ограничений из-за пандемии вывела на первый план все перечисленные понятия. Слово "вызов" точно. Его же можно, мне кажется, трансформировать и в "вывоз", – сказала дипломат.

По ее словам, важным в условиях пандемии стало также слово "воля".

"Потому что здесь и сила, и способность, и, наверное, даже доля сомнения. Воля – это то, что можно в себе изыскать, а можно [этого] и не найти", – отметила Захарова.

Центральным понятием, без которого невозможно было бы справиться с испытаниями этого года, по мнению Захаровой, является любовь.

"Потому что может быть и воля, может быть и вызов с такой задачей глобальной, а без любви ничего не получается", – подытожила она.

Ранее Захарова рассказала, какие предпочитает подарки на Новый год или день рождения. Она призналась, что очень любит сюрпризы и всегда ждет чего-нибудь фантастического.