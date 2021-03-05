Bloomberg заявил о возможных новых санкциях США и Британии против России

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США и Великобритания рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации издания, британские власти планируют в ближайшие недели обсудить вопрос антироссийских мер с союзниками в Европе, включая Францию и Германию.

Также уточняется, что США хотят ввести дополнительные ограничения в случае, если Москва "не откажется от применения химического оружия".

Якобы рассматриваются различные варианты – от ограничительных мер в отношении российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом России.

Ранее в Госдепартаменте США выступили с утверждением, что основанием для введенных новых антироссийских санкций стало якобы применение Россией химического оружия против собственных граждан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эту риторику безуспешной. Представитель Кремля заявил, что высказывания руководства США о химоружии нацелены на сокрытие политики по сдерживанию России.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день РФ выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия. Российская сторона, по словам Пескова, ждет того же от ряда зарубежных государств.

В конце января посол России в США Анатолий Антонов призвал Госдеп прекратить спекуляции на тему химоружия. Дипломат подчеркнул, что РФ неоднократно подвергалась "огульным обвинениям", однако реальных доказательств Кремлю никто не предоставил.

