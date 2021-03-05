В Германии раскритиковали новые санкции Евросоюза против России

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Немецкие парламентарии раскритиковали новые санкции Евросоюза против России. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе отметил, что новые санкции ЕС затрагивают внутренние процедуры судебных и правоохранительных властей РФ.

"Наша позиция ясна: не вмешиваться", – выразил мнение парламентарий.

В свою очередь, представитель комитета по делам Евросоюза в бундестаге Харальд Вейель заявил о политике двойных стандартов ЕС. По мнению спикера, Евросоюз активно применяет свою правовую систему для подавления оппозиции, при этом имея желание вводить ограничения против правоохранителей из-за рубежа.

"Своими попытками точечно управлять российской политикой с помощью санкций ЕС дискредитирует себя как серьезный дипломатический партнер", – подчеркнул Вейель.

Ранее Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале ЕС отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.

Кроме того, министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.