Москва прорабатывает ответ на санкции США – Захарова

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Москва уже прорабатывает ответные меры на новые санкции США против России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"За это будьте спокойны. Можете не переживать – ответ будет, он уже прорабатывается", – сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают вмешательством во внутренние дела России новые санкции США и ЕС. По его словам, все обвинения в адрес РФ абсурдны, поскольку не имеют под собой никаких оснований.

При этом он отметил, что Россия не планирует прерывать контакты с Евросоюзом и США по линии правоохранительных ведомств на фоне новых санкций. Песков добавил, что в любом случае будет сделано все, чтобы интересы россиян никоим образом не пострадали.

Министерство финансов США внесло в санкционный список семь должностных лиц России. В частности, под ограничения подпали генпрокурор РФ Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и другие.

Кроме того, Европейский союз принял решение расширить антироссийские санкции. В официальном журнале ЕС отмечалось, что новые ограничения впервые вводятся по санкционному механизму в связи с нарушениями прав человека.