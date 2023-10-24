Глаза у детеныша панды из Московского зоопарка полностью раскрылись

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Детеныш панды, который родился в Московском зоопарке в конце августа, полностью раскрыл глаза. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

"Голову малышка держит уже чуть более уверенней. Глаза раскрылись и стали похожими на маленькие черные пуговки – совсем скоро малышка начнет видеть", – заявила она.

При этом Акулова также рассказала, что малышке-панде исполнилось уже два месяца. Детеныш стал весить более 3 428 граммов, а длина без учета хвоста достигает 7 сантиметров.

Однако гендиректор зоопарка отметила, что хвост замедлил рост и остается до сих пор на отметке в 6,8 сантиметров.

"За это время она заметно изменилась: округлилась, полностью покрылась шерстью, и носик у нее стал гораздо темнее", – сообщила об изменениях за два месяца Акулова.

В начале октября детеныш панды открыл глаза. Это произошло на 42-й день жизни. Панда-малышка реагировала на свет, но пока не могла видеть.

Первый в истории России детеныш большой панды родился в столичном зоопарке 30 августа. Его появление на свет является результатом работы российских и китайских специалистов, заявлял Сергей Собянин.

Панд Жуи и Диндин свели в Московском зоопарке в надежде получить потомство 19 июля. Специалисты регулярно проверяли анализы, фиксировали физиологические и поведенческие изменения животных.

