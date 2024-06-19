Бычок Серкан Болат родился в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Бычок шотландской породы коров Хайленд появился на свет в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом рассказала в своем телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она сообщила, что теленка решили назвать Серкан Болат в честь героя одного из турецких сериалов. Также Акулова уточнила, что это первый приплод у его родителей.

"Теленок появился на свет 6 июня 2024 года", – добавила она.

Ранее пять птенцов черных лебедей появились на свет в Московском зоопарке. Сейчас семейство живет в крытом павильоне "Бабочки и птицы" на новой территории и будет там находиться до осени в целях обеспечения их безопасности.

До этого в Московском зоопарке родились сиамские кобры. Из яиц вылупились 9 детенышей. В этом году инкубатор впервые был установлен на экспозиции "Хижина змеелова", где каждый посетитель мог увидеть появление маленькой кобры на свет.

