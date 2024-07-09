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09 июля, 13:15

Происшествия

Новости регионов: короткое замыкание спровоцировало пожар на Кубани

Новости регионов: короткое замыкание спровоцировало пожар на Кубани

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Торговый павильон загорелся в Динском районе Кубани. Как сообщают в МЧС, огонь охватил 1 600 "квадратов". По предварительным данным, ЧП произошло из-за короткого замыкания. В настоящий момент открытое горение ликвидировали, пострадавших нет.

Тем временем более 730 тысяч российских семей смогут получить остатки материнского капитала до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Небольшие суммы остались на счетах у многих, кто воспользовался маткапиталом для улучшения жилищных условий или направил средства на образование детей. Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, поправки в законодательство будут подготовлены в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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