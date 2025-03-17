Главный синоптик весны медведь Гоша проснулся в зоопарке Ижевска

Фото: телеграм-канал "Зоопарк Удмуртии"

Бурый медведь Гоша из зоопарка в Ижевске, которого прозвали главным синоптиком весны, проснулся после зимы. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

"Ну что? Говорим весне: "Добро пожаловать!" Наш синоптик – бурый медведь Гоша – проснулся! Если хотите поздороваться с ним, тогда лучшее время для этого – с 09:00 – это то время, когда он только вышел из своего внутреннего вольера-берлоги", – отмечается в сообщении.

Выходящий из спячки медведь Гоша уже более 15 лет знаменует наступление весны в зоопарке Ижевска. В прошлом году он проснулся 21 марта.

Ранее в Московском зоопарке из спячки вышли несколько групп енотов-полоскунов. Одна из них живет в "Енотнике" вблизи павильона "Змеиное сафари" на Старой территории. Еще одна группа находится в высотном вольере, расположенном над вольером выдр на Новой территории. В данный момент они постепенно готовятся к летнему уровню активности.

Кроме того, после зимы проснулись белогрудые ежи, которые обитают в павильоне "Фауна России". Это произошло из-за повышения температуры воздуха в столице.

