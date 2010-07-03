Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По ее словам, повышенный риск ишемической болезни сердца и инсульта связан с высоким уровнем потребления трансжиров.
"Трансжиры есть в основном в продуктах, содержащих промышленно переработанные, гидрогенизированные масла: твердые сорта маргаринов, чипсы, кексы, бисквиты и другое. Рекомендуется максимально ограничить употребление таких продуктов", – приводит слова Стародубовой Агентство "Москва".
Также она отметила, что нужно уменьшить потребление жирных сортов мяса и птицы, колбас и копченостей.
Стародубова пояснила, что средиземноморский тип питания способствует уменьшению уровня общего холестерина и снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее специалисты Роскачества не рекомендовали родителям часто кормить ребенка сухими завтраками, такими как хлопья, шоколадные шарики и звездочки. По словам экспертов, эти продукты содержат большое количество сахара.
В Роскачестве предупредили, что "регулярное употребление сухих завтраков может способствовать развитию сахарного диабета и ожирения".
В конце августа специалисты рассказали об опасности чипсов и картофеля фри. Чтобы сделать их менее вредными, эксперты посоветовали перед жаркой картофеля подержать его в воде как минимум час. Это снизит количество крахмала и токсичного вещества акриламида, которое образуется в крахмалосодержащих продуктах при их обжаривании или выпекании при высокой температуре. По словам специалистов, акриламид встречается в кофе, картофельных чипсах, кондитерских изделиях, пончиках и кукурузных палочках.
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