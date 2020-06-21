Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции

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Заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции. По его словам, нормализовать состояние помогут сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и полноценный ночной сон. Об этом сообщает РИА Новости.

"Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление", – отметил Пономарев.

Он добавил, что организм мог ослабнуть из-за стрессовой ситуации, изменения режима сна и снижения двигательной активности. По словам специалиста, для определения нарушения работы иммунной системы нужен развернутый иммунологический анализ.

Ранее психолог Ольга Даниленко рекомендовала поэкспериментировать с внешностью, чтобы облегчить выход из режима самоизоляции. Она пояснила, что эксперименты с имиджем придают уверенность.

По ее замечанию, образ можно обновить с помощью новой прически, обновленного гардероба. Психолог подчеркнула, что даже одна новая вещь способна помочь человеку почувствовать себя совсем иначе – "более легким, более свободным".

С 9 июня в столице отменили обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок. В Москве начали открываться организации услуг, общественные пространства и парки. При этом граждане должны по-прежнему использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать соцдистанцию.