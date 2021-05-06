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Общество

15:53

Врач оценила риск возникновения рака желудка из-за чая с молоком

медицина общество

Фото: depositphotos/friday

Информация о том, что чай с молоком вызывает рак желудка, является мифом. Об этом телеканалу "Звезда" сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.

"Есть гипотеза, что молоко с чаем вызывает рак желудка. Это неправда. Можно употреблять одну чайную чашку этого напитка в день – не больше", – отметила медик.

При этом она подчеркнула, что кофеин и таурин, которые содержатся в чае, плохо влияют на усвоение кальция.

"Когда мы добавляем чай в молоко, мы можем распрощаться с кальцием, который содержится в молоке. С другой стороны, молоко, будучи смешано с чаем как угодно, снижает его дубящие свойства, которые могут плохо сказаться на желудке. Поэтому, если у человека, допустим, какой-то хронический гастрит или язва желудка, то ему рекомендуется молоко с чаем, чтобы смягчить действие чая", – сказала диетолог.

Белоусова при этом не советует заваривать чай кипящим молоком. В этом случае, по ее словам, может развиться гастрит или язва.

Ранее эксперт рассказал о лучшем напитке для запивания еды. По мнению специалиста, для этого подойдет вода, но не холодная.

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