В России выявили 28 717 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
За последние сутки в России подтвердили 28 717 новых случаев коронавируса. При этом в 2 493 (8,7%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 4 410 случаев, на Санкт-Петербург – 2 470, на Московскую область – 1 898, на Самарскую область – 735, на Нижегородскую область – 668, на Башкирию – 662, на Воронежскую область – 647, на Пермский край – 561, на Свердловскую область – 552, на Республику Крым – 544, на Ростовскую область – 541, на Красноярский край – 436, на Челябинскую область – 405, на Иркутскую область – 395, на Омскую область – 387.
Всего в России зарегистрирован 7 861 681 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,16%, Сахалинской области – 0,17%, Калмыкии и Магаданской области – по 0,18%.
За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 984 человека, за все время пандемии – 219 329. За минувшие 24 часа выздоровел 21 801 человек, за весь период – 6 916 086.
Ранее Россия и Евросоюз провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. В российском Минздраве отметили, что стороны наметили ближайшие совместные шаги. Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения россиян на территории Евросоюза и наоборот.
В России побит новый рекорд по числу погибших от COVID-19 с начала пандемии – Минздрав
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: