В России выявили 28 717 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 28 717 новых случаев коронавируса. При этом в 2 493 (8,7%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 4 410 случаев, на Санкт-Петербург – 2 470, на Московскую область – 1 898, на Самарскую область – 735, на Нижегородскую область – 668, на Башкирию – 662, на Воронежскую область – 647, на Пермский край – 561, на Свердловскую область – 552, на Республику Крым – 544, на Ростовскую область – 541, на Красноярский край – 436, на Челябинскую область – 405, на Иркутскую область – 395, на Омскую область – 387.

Всего в России зарегистрирован 7 861 681 случай коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Алтай – 0,16%, Сахалинской области – 0,17%, Калмыкии и Магаданской области – по 0,18%.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 984 человека, за все время пандемии – 219 329. За минувшие 24 часа выздоровел 21 801 человек, за весь период – 6 916 086.

Ранее Россия и Евросоюз провели очередную встречу по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. В российском Минздраве отметили, что стороны наметили ближайшие совместные шаги. Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения россиян на территории Евросоюза и наоборот.