Эксперт назвала причину высокой смертности от COVID-19 в России

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Высокая смертность от коронавируса в России в основном обусловлена поздним обращением пациентов за медицинской помощью, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны", – приводит ее слова ТАСС.

Текущую ситуацию с коронавирусом в России эксперт охарактеризовала как очень напряженную. Она также добавила, что рост заболеваемости был ожидаем. Он связан с наступлением прохладной погоды, окончанием периода отпусков и каникул, а также низкой долей вакцинированного населения.

"Большой вклад в негативные показатели внесли те, кто ставил под сомнение необходимость и эффективность вакцинации, а также применяемых для лечения схем терапии, которые дают хорошие результаты при назначении с первых дней заболевания", – сказала Руженцова.

По ее словам, избежать такой ситуации можно было бы в том случае, если бы вакцинацию от COVID-19 прошли более 60% населения страны.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 17 регионах России сложилась критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжело больных, находящихся на ИВЛ. Речь идет о Курской, Оренбургской областях, Республике Коми и Татарстане.

Критическая ситуация, по словам Голиковой, также наблюдается в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, Северной Осетии и Мордовии.