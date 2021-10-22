Эксперт назвала причину высокой смертности от COVID-19 в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Высокая смертность от коронавируса в России в основном обусловлена поздним обращением пациентов за медицинской помощью, сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
"Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны", – приводит ее слова ТАСС.
Текущую ситуацию с коронавирусом в России эксперт охарактеризовала как очень напряженную. Она также добавила, что рост заболеваемости был ожидаем. Он связан с наступлением прохладной погоды, окончанием периода отпусков и каникул, а также низкой долей вакцинированного населения.
"Большой вклад в негативные показатели внесли те, кто ставил под сомнение необходимость и эффективность вакцинации, а также применяемых для лечения схем терапии, которые дают хорошие результаты при назначении с первых дней заболевания", – сказала Руженцова.
По ее словам, избежать такой ситуации можно было бы в том случае, если бы вакцинацию от COVID-19 прошли более 60% населения страны.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 17 регионах России сложилась критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжело больных, находящихся на ИВЛ. Речь идет о Курской, Оренбургской областях, Республике Коми и Татарстане.
Критическая ситуация, по словам Голиковой, также наблюдается в Воронежской, Новгородской, Волгоградской, Самарской, Саратовской, Челябинской, Свердловской, Омской, Томской, Кировской, Амурской областях, Северной Осетии и Мордовии.
В России обнаружили единичные случаи нового варианта коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: