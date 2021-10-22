Кремль не планирует вводить новые меры поддержки россиян в связи с нерабочими днями

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В Кремле пока не рассматривают возможность введения дополнительных мер поддержки россиян в связи с объявленными в стране нерабочими днями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что правительство охватит мерами поддержки около трех миллионов человек. Речь идет о субъектах МСП и СОНКО, в частности, кинотеатрах, музеях, зоопарках, спортивных организациях, гостиницах, предприятиях общепита.

В среду, 20 октября, Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.