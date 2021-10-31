Столичные системы жизнеобеспечения функционируют штатно с начала нерабочих дней

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал о штатном режиме работы столичных систем жизнеобеспечения в период нерабочих дней, сообщается в телеграм-канале комплекса ЖКХ.

"В этот период городские службы работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за тепло-, газо-, электро- и водоснабжением многоквартирных домов и промышленных объектов", – заявил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, в плановом режиме проводятся работы по уборке улиц и дворовых территорий. Без ограничений осуществляется вывоз мусора.

Отдельно заммэра упомянул вакцинацию от коронавируса среди сотрудников комплекса городского хозяйства. Ее объем составляет 92%, у остальных работников есть антитела после болезни или имеют медотвод, что позволяет городским службам работать без ограничений.

Ранее Петр Бирюков сообщил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября предприятия и организации комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать обращения от граждан по телефону и онлайн. Большая часть услуг в сфере ЖКХ может быть предоставлена дистанционно.