В период нерабочих дней обращения в КГХ будут принимать по телефону и онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице в нерабочие дни, которые продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно, предприятия и организации комплекса городского хозяйства (КГХ) будут принимать обращения от граждан по телефону и онлайн, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, очный прем жителей столицы приостановлен для профилактики распространения COVID-19.

Заммэра добавил, что на сегодняшний день почти все услуги в сфере ЖКХ можно получить дистанционно.

"Цифровизация в сфере ЖКХ помогает городу обеспечивать эффективную и бесперебойную работу коммунальных служб, а жителям – оперативно решать бытовые вопросы", – сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что горожане могут решить любой вопрос в коммунальной сфере через Единый диспетчерский центр, к которому подключено свыше тысячи диспетчерских, а время выполнения работ контролируется в режиме онлайн.

Для москвичей работает круглосуточная горячая линия контакт-центра по телефону 8 (495) 777-77-77. Также горожане могут обратиться в Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период будет ограничена работа большинства организаций, за исключением аптек и продуктовых магазинов.