Оперштаб разъяснил порядок работы салонов сотовой связи в Москве в длинные выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Салонам сотовой связи в столице не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября, свои товары они могут продавать дистанционно, в том числе с доставкой. Об этом со ссылкой на Оперштаб сообщает "Агентство "Москва".

"Салонам сотовой связи не запрещено работать в период с 28 октября по 7 ноября. В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 68-УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом", – говорится в сообщении.

В столичном Оперштабе подчеркнули, что данные меры являются временными и направлены на снижение заболеваемости COVID-19.

Ранее сообщалось, что "Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с другими операторами попросили столичные власти внести салоны связи в перечень точек, которым разрешено продолжить деятельность в нерабочие дни.

Нерабочие дни в Москве начались 28 октября. Из предприятий в сфере услуг в ближайшие две недели будут работать только продуктовые магазины, аптеки и точки по продаже предметов первой необходимости. Как отмечал Сергей Собянин, такие меры позволят в короткие сроки разорвать цепочки распространения заболевания.