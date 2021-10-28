Операторы попросили столичные власти разрешить салонам связи открыться в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Вымпелком" (бренд "Билайн") совместно с другими операторами попросили столичные власти внести салоны связи в перечень точек, которым разрешено продолжить деятельность в нерабочие дни. Об этом сообщает ТАСС.

"Вымпелком" является предприятием непрерывного действия и обратился вместе с другими операторами к московским властям с просьбой включить салоны связи в перечень исключений в связи с социальной значимостью", – рассказали в компании.

Ранее стало известно, что инспекторы ОАТИ выявили факты работы салона оптики "Айкрафт", а также салонов мобильной связи "Билайн" и "МегаФон" по адресу улица Новый Арбат, дом 13. Сообщалось, что администрация организаций не соблюдала требования по профилактике коронавируса.

В Москве с 28 октября начал действовать режим нерабочих дней. Согласно указу мэра столицы, ограничена работа непродовольственных магазинов, предприятий сферы услуг, остановлена работа предприятий и организаций. Исключение составляют продуктовые магазины, а также предприятия непрерывного цикла и точки продажи товаров первой значимости.

