В столице усилили контроль за соблюдением антиковидных мер в такси

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В Москве в нерабочие дни усилили контроль за соблюдением антиковидных мер. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С начала года МАДИ и управление Роспотребнадзора по Москве провели более 1 300 рейдов, благодаря которым выявили 3 500 таксистов без медосмотра и 223 водителя без масок и дезинфекции салона", – сообщили в ведомстве.

В департаменте призвали пассажиров и таксистов надевать маски во время поездки. Кроме того, водителям напомнили, что они должны регулярно пользоваться антисептиком и проходить медосмотры перед сменой.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила ужесточить штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм по коронавирусу.

