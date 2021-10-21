Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 17 магазинах "Дикси" в Москве

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Нарушения санитарных норм профилактики COVID-19 были зафиксированы в 17 магазинах "Дикси" в столице, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Уточняется, что в магазинах не контролировали соблюдение покупателями социальной дистанции в торговом зале и около касс, не проводилось измерение температуры граждан и не был обеспечен контроль за наличием масок, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались.

Также сотрудники работали со спущенной маской, а персонал при изготовлении (фасовке) продукции – без перчаток. Также на объектах не осуществлялся контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений, контактных поверхностей.

По фактам всех нарушений будут составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в отношении юридического лица и должностных лиц.

"По фактам многочисленных нарушений в двух магазинах ответственные лица вызваны на составление протоколов о временном запрете деятельности", – отмечается в сообщении.

Ранее специалисты Роспотребнадзора опечатали "Чайхону Микс-Макс" за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. За данные нарушения индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.