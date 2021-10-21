Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 17 магазинах "Дикси" в Москве

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Нарушения санитарных норм профилактики COVID-19 были зафиксированы в 17 магазинах "Дикси" в столице, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
Уточняется, что в магазинах не контролировали соблюдение покупателями социальной дистанции в торговом зале и около касс, не проводилось измерение температуры граждан и не был обеспечен контроль за наличием масок, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагались.
Также сотрудники работали со спущенной маской, а персонал при изготовлении (фасовке) продукции – без перчаток. Также на объектах не осуществлялся контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений, контактных поверхностей.
По фактам всех нарушений будут составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ в отношении юридического лица и должностных лиц.
"По фактам многочисленных нарушений в двух магазинах ответственные лица вызваны на составление протоколов о временном запрете деятельности", – отмечается в сообщении.
Ранее специалисты Роспотребнадзора опечатали "Чайхону Микс-Макс" за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции. За данные нарушения индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: