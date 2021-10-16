Роспотребнадзор опечатал "Чайхону Микс-Макс" за нарушения мер профилактики COVID-19

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Специалисты Роспотребнадзора опечатали "Чайхону Микс-Макс" за нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщила ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления ведомства в САО Изабелла Мелконян.

Уточняется, что заведение расположено по адресу Ленинградское шоссе, дом 8, корпус 2.

"В заведении не проводилась дезинфекция помещений и термометрия на входе, сотрудники предприятия не носили маски, не соблюдались требования социального дистанцирования. В связи с выявленными нарушениями заведение опечатано, материалы переданы в суд", – рассказала Мелконян Агентству "Москва".

По ее словам, за данные нарушения индивидуальному предпринимателю грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов рассказал, что в московском транспорте с начала октября выявили более 20 тысяч нарушителей COVID-мер.

Он подчеркнул, что контролеры следят за соблюдением масочного режима 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Султанов добавил, что для сохранения высокого уровня безопасности необходимо носить маску во время всей поездки. Это также поможет предотвращению распространения вируса.