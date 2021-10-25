Попова предложила ужесточить штрафы за нарушение санэпиднорм по COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Штрафы за нарушение санитарных и эпидемиологических норм по коронавирусу необходимо ужесточить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, данный вопрос обсуждается в правительстве РФ.
"Мне кажется, здесь надо менять принципиально подход. Штраф должен быть таким, чтобы его не хотелось платить", – сказала Попова в эфире Первого канала.
Она уточнила, что размер штрафа необходимо увеличить, чтобы его оплата создавала трудности. По словам Поповой, это позволит не допустить совершения правонарушения.
В пример глава Роспотребнадзора привела Европу, где за просроченный товар на полке выписывается штраф в размере 15 тысяч евро.
Ранее глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что власти города усилят проверки в торговых сетях и на предприятиях общепита в период нерабочих дней, с 28 октября по 7 ноября.
По его словам, отслеживать ситуацию с соблюдением антиковидных требований будут с помощью очных проверок, камер наблюдения, а также публикаций в социальных сетях.
В общественном транспорте Москвы усилили контроль за ношением масок
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